Meteoroloji'den Uyarı! Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İnternet sitesinden yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olacağı ifade edildi. Yağışların bu gece yağmur şeklinde olacağı belirtilirken, kuvvetli rüzgarla birlikte 23 Şubat Cumartesi yarın İstanbul'da yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

BU GECEYE DİKKAT! İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAKYA'DA KAR

Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya'da, gece yarısına doğru İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya'da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE FIRTINA UYARISI

İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor

Kaynak: AA