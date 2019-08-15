Meteoroloji uyardı! Şemsiyenizi unutmayın: Gök gürültülü sağanak geliyor

15.08.2019 09:32

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNİN 4-6 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYARI

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 30 Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39