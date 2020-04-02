Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA