Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
02.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:38
İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA