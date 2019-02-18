Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre Perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları özellikle İstanbul'da ciddi derecede düşüş yaşayacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR GÖRÜLECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.