Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Yağışların bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanarak, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji'nin son verilerine göre kent genelinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25-26 dereceye inecek.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLI HAVA YURDU NE ZAMAN TERK EDECEK?

Sağanak ve gök gürültülü yağışların Cuma günü Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi.

DOLU VE HORTUM RİSKİNE KARŞI "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların bugün Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.