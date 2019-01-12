Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftayı aralıklarla da olsa karlı geçiren Trakya Bölgesi'nde yeniden kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çorlu'da başlayan kar yağışının İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Geçtiğimiz haftayı aralıklarla da olsa kar yağışları ile geçiren Trakya Bölgesi'nde kar yağışı yeniden başladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün geceden bu yana yağan yağmur yerini kara bıraktı. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kimileri ise şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalıştı.

İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için hafa sonu kar yağışı beklendiği uyarısını yapmasının ardından kar yağışı İstanbul'un komşu ilçesinde başladı.