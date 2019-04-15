Meteoroloji Tarih Verip Uyardı: Kuğu Fırtınası Geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Nisan pazartesi bugün Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. Uzmanlar vatandaşları 'kuğu fırtınası'na karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

KUĞU FIRTINASI UYARISI

Uzmanlar ayrıca vatandaşları bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanan 'kuğu fırtınası'na karşı da uyarıyor.

KUĞU FIRTINASI NEDİR VE NE ZAMAN OLUR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir. Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.