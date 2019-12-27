: Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor

27.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:34

Bugün Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

CUMARTESİ PAZAR KAR GELİYOR

İstanbul'a kar yağışı için Meteorolojinin verdiği tarih ise 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar.

Cumartesi günü yağmurla karışık başlayacak kar yağışı Pazar günü daha da artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için İstanbul'un hava durumuna ilişkin paylaştığı veriler şöyle:

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