: Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor

19.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:28

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek. Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA BEKLENİYOR

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.

Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.

Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.

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