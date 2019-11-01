Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı

01.11.2019 08:26

Kasım ayının ilk günü itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Havaların soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre, haftanın son iş gününde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Artvin, Kars, Ardahan ve Bayburt için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KARADENİZ KIYILARINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ANİ SEL, YILDIRIM, SU BASKINI...

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.