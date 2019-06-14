Meteoroloji vatandaşlara sel uyarısı! Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
SEL UYARISI
Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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