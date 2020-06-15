Mesut Akusta'nın kızı Berfin Cano 3 yaşına bastı Ünlü oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir Akusta, minik kızları Berfin Cano'nun 3'üncü yaşını renkli bir partiyle kutladı.

En son "Babil" dizisiyle seyirci karşısına çıkan, "7. Koğuştaki Mucize" filmindeki performansıyla dijital dünyada da büyük ses getiren Mesut Akusta'nın minik kızı Berfin Cano 3 yaşına bastı. Ünlü oyuncu ile eşi Şafak Özbir Akusta, Berfin Cano için geçtiğimiz pazar günü renkli bir parti düzenlendi. Kutlamaya Mesut Akusta ile Şafak Özbir Akusta'nın yakınları ile arkadaşları katıldı. Rengarenk kostümüyle kendisi için hazırlanmış pastanın mumlarını üfleyen Berfin Cano, ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Mesut Akusta, kızının doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı şu mesajla da kutladı: "Berfin Canomun, güzel yavrumun doğum gününü, yeni yaşını kutladık. Güzel kızım yeni yaşın sana sağlık ve mutluluk ve senin gibi güzel yürekli çocuklarımızın vesilesiyle ülkemize ve tüm dünyaya esenlik getirsin. Baban olarak sana ve senin gibi masum güzel yüreklere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışarak sana en güzel doğum günü hediyesini vermek istiyorum. Umarım senin o güzel yüreğine layık olabilirim evladım."