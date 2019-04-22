Mesut Akusta'nın Eşi Şafak Özbir, İki Kişinin Saldırısına Uğradı!

Mesut Akusta'nın Eşi Şafak Özbir, İki Kişinin Saldırısına Uğradı!

Karagül dizisinde canlandırdığı Kendal karakteri ile tanınan oyuncu Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, otoparkta iki kişinin saldırısına uğradı.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.

"DARP RAPORU ALDIK BULACAĞIZ YAKINDIR"

Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun... İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım. Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır."

"KÜFÜRLER SAYDIRAN BİR ERKEK MÜSVEDDESİ"

Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise yaptığı açıklamada "Sokak magandalarla dolu; 45 dakika beklediğim otopark sırasına hiçbir pardon'u olmadan girmeye çalışıp hayırdır deyince de saldırıp ağıza alınmayacak küfürler saydıran bir erkek müsveddesiyle ve yine aynı şekilde saldırgan bir kadınla muhattap olmak zorunda kaldım maalesef" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

  • İMAM EFENDİ :
    Toplumu kutuplastiran siyasiler dikkat etmeli
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
    VAZGEÇ BU SEVDADAN İMAM EFENDİ: sokaktaki kediler köpekler eğitilir bizim toplum asla eğitilmezzz , , örnek kırmızı ışık yanarken köpek beklerken yayalar karşıya geçiyor o ne yapıyor? yeşil ışık yanınca karşıya geçiyor inanmayan google yazsın yeşil ışığı bekleyen köpek diye görsün
    Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.