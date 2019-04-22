Mesut Akusta'nın Eşi Şafak Özbir, İki Kişinin Saldırısına Uğradı!
Karagül dizisinde canlandırdığı Kendal karakteri ile tanınan oyuncu Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, otoparkta iki kişinin saldırısına uğradı.
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.
"DARP RAPORU ALDIK BULACAĞIZ YAKINDIR"
Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun... İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım. Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır."
"KÜFÜRLER SAYDIRAN BİR ERKEK MÜSVEDDESİ"
Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise yaptığı açıklamada "Sokak magandalarla dolu; 45 dakika beklediğim otopark sırasına hiçbir pardon'u olmadan girmeye çalışıp hayırdır deyince de saldırıp ağıza alınmayacak küfürler saydıran bir erkek müsveddesiyle ve yine aynı şekilde saldırgan bir kadınla muhattap olmak zorunda kaldım maalesef" diyerek yaşadıklarını anlattı.
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Toplumu kutuplastiran siyasiler dikkat etmeliCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırVAZGEÇ BU SEVDADAN İMAM EFENDİ: sokaktaki kediler köpekler eğitilir bizim toplum asla eğitilmezzz , , örnek kırmızı ışık yanarken köpek beklerken yayalar karşıya geçiyor o ne yapıyor? yeşil ışık yanınca karşıya geçiyor inanmayan google yazsın yeşil ışığı bekleyen köpek diye görsünYayından Kaldır
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çapulcuyu yere serdilerCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırKAWA : hoşuna mı gitti pek şerefli yaratık1 Yayından Kaldır
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saldırıyı yapan çomarda rizeli tipi var ya da konyalı olabilirCevap Yaz 6 Yayından Kaldır