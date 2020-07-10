Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı

Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2)GÖZYAŞLARI SEL OLDUMersin'de geçen hafta meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44)...

Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı
10.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:55

Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mersin'de geçen hafta meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) cenazesi, memleketi Adana'daki Buruk Mezarlığı'na getirildi. Öğretmeni uğurlamaya gelen yakınları ve mesai arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Tahide Şahin'in, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Eşi Aynur Şahin ile oğlu Deniz Şahin de birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

BABANIN YÜREK YAKAN FERYADI

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Ramazan Şahin'in cenazesi, defnedilmek için mezara götürüldü. Bu sırada Şahin'in babası Kahraman Şahin'in 'Oğlum nereye gittin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

EĞİTİM CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Cenazeye gelen Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Baykal Başdemir, eğitim camiası olarak üzgün olduklarını dile getirerek, 'Öğretmen arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi için dezenfektan ürettikleri esnada bir patlama gerçekleşiyor ve arkadaşlarımız yaralanıyor. Aslında Ramazan öğretmenin durumu iyiye gidiyordu ancak bugün sabaha karşı maalesef kendisini kaybettik. Öğretmenimiz pandemi sürecinde aktif şekilde rol alan, dezenfektan bulmakta zorlandığımız dönemde canla başla çalışan bir arkadaşımızdı. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi Güncel
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik Spor
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı Dünya
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünün açılmasının ardından siyasilerin ilk tepkileri
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünün açılmasının ardından siyasilerin ilk tepkileri
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Kiliseden camiye, camiden müzeye Ayasofya'nın tarihi
Kiliseden camiye, camiden müzeye Ayasofya'nın tarihi
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Falcao Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:56:06. #1.14#
title