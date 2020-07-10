Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı MERSİN'in Toroslar ilçesindeki bir lisede, temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan öğretmen Ramazan Şahin (44), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Toroslar ilçesindeki bir lisede, temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan öğretmen Ramazan Şahin (44), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Temmuz günü merkez Toroslar ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kimya Teknolojisi Bölümü'nde meydana geldi. Okulda salgın nedeniyle dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi yapılırken patlama oldu. Patlamada kimya bölümü öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı. Okulun camları kırıldı, yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile okula itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, okulda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı öğretmenler Şahin ile Satırlı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.HAYATINI KAYBETTİŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğretmenlerden Ramazan Şahin, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer öğretmenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

Ramazan Şahin'in cenazesinin bugün Adana'da defnedileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA