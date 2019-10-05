Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı

05.10.2019 16:10

Tayland'da Judge Khanakorn Pianchana isimli hakim, amirlerinin kendi verdiği kararı değiştirmesini isteyince mahkeme salonunda belinden çıkardığı tabanca ile göğsüne sıkarak intihar etmek istedi.

MESLEK AŞKI İNTİHARA KALKIŞTIRDI

Hakim Khanakorn Pianchana, cinayetten yargılanan beş mahkum için delil yetersizliği gerekçesi ile beraat kararı verince, üst mahkemeden başka hakimler kendisine kararı değiştirmesini istediler. Buna sinirlenen Khanakorn, tabancası ile göğsüne ateş etti. Sosyal medyada yayınlanan bir belgede üst mahkeme hakimlerinin Khanakorn'aya kararı değiştirip mahkumlardan ikisine müebbet üçüne ise idam cezası vermesi gerektiğini yazıyor.

''ONURSUZ YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM''

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu iyi olan hakim yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkede diğer hakimlere de karşı aynı şey yapılıyor. Bu mesleğe başladığım zaman yaptığım yemine sadık kalmamak ve ömür boyu onursuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim."

BAKANLIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Adalet bakanlığı sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Khanakorn'un kişisel problemleri olduğu için intihar etmeye kalkıştığını söyledi.