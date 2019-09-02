Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar!

Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar!

İstanbul'da, kafede işe giren biri kadın iki kişi, ilk mesai günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttı. Kafe sahibi "Geri teslim için 10 bin TL istediler." dedi.

02.09.2019 09:00
Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar!

İstanbul'da "eleman aranıyor" yazılı iş yerlerine başvuru yaparak işe giren 1'i kadın iki soyguncu, ilk mesai günlerinde kamyonlarla iş yerlerini boşalttı. Mağdurlar soyguncuların fotoğraflarıyla birlikte "aranıyor" ilanları hazırladı. İlanlar cadde ve sokaklara yapıştırıldı. Kadın soyguncunun polise yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi.

Polisin de aradığı şüphelilerin son soygunlarında çaldıkları eşyaları iş yerine geri getirmek için 10 bin lira istedikleri de öne sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre,iki soyguncu, son vurgunu Fatih Karagümrük'te 4 gün önce yaptı. İddialara göre; iki kişi Tahir E.'nin sahibi olduğu ve "eleman aranıyor" ilanları yapıştırılan kafeye başvurdu ve iş yeri sahibi ile anlaştı.

İŞ YERİNİ BOŞALTTILAR

İki çalışana anahtarların bir kopyası verildi. Sabah erken saatlerde iş yerinin önüne kamyon yanaştıran Gorg V.H. ve Muhanned M.A.H. iş yerini boşalttı. Kameraları da komple söken soyguncular koltuk takımlarını, televizyonları, elektronik ve mutfak eşyaları ile iki antika eşyayı kamyona yükledi. 1'i kadın iki soyguncu, toplam 60 bin lira değerinde eşya ile kaçtı.

"ARANIYOR" İLANI ASILDI

İş yeri sahipleri şüphelilerin fotoğraflarıyla birlikte "aranıyor" ilanları hazırladı ve ilanlara hem kendi telefon numaralarını hem de 155 Polis İmdat Hattı'nın numarasını yazdı. İlanlar Fatih'te her cadde ve sokağa yapıştırıldı.

İş yeri sahipleri İstanbul Emniyeti'ne de başvurdu ve soygunculardan şikâyetçi oldu. Polis soyguncuları yakalamak için soruşturma açtı. Yabancı soyguncuların kendilerini farklı isimlerle tanıtarak ve benzer teknikleri kullanarak çok sayıda iş yerinden soygun yaptıkları ileri sürüldü.

"GERİ TESLİM İÇİN 10 BİN LİRA İSTEDİLER"

İş yeri sahibinin damadı ve işletmecisi olan Erhan Bakar "Telefonları açık. Aradık ve çaldıklarını getirmelerini söyledik. Bizden geri teslim için 10 bin lira istediler.

SÜREKLİ SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Biz de şikayetçi olduk" dedi. Kadın soyguncu Gorg V.H.'nin yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi. İstanbul Polisi çok sayıda iş yerine girdikleri iddia edilen soyguncuları arıyor.

Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar!
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YORUMLAR (19)

  • ÖZBAY:
    Yeter be bu yapancılar çetiklerimiz bizim gencler de işsizlikte Avrupa da çalışıyorlar bunlar bizim ülkemizi bitirdiler bir an önce devlet bunlara dur demeli iç Anadolu genc kalmadı devlet yünetenlere görmezden gelmeyin milleti soyudunuz
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  • TRİLYONUM VAR YERSEN .:
    Oh helal hirsiza TÜRK calistirsan olmazmi yok 100 lira fazla gider demi git asgari ucrete iş ara adam ol sonra esnaflik yaparsin.
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  • DEDEDEN ESNAF:
    TANIMADIGIN HAYATINDA ILK DEFA GÖRDÜGÜN INSANA BIR ÖNLEM ALMADAN EKMEK TEKNESININ ANAHTARINI TESLIM EDERSEN BU SONUC KACINILMAZ 32 YILDIR ALMANYADA 11 ELEMANLA CALISTIGIM BIR RESTORANTIM VAR SABAH 9 GECE 12 ISIMIN BASINDAYIM BU GÜVENSIZLIKTEN DEGIL MÜSTERIME EKMEGIME OLAN SAYGIMDANDIR MÜSTERI ÖGLENE KADAR YATAN ARADA BIR UGRAYAN PATRONU SEVMEZ ILGI VE KARSISINDA SORUMLU BIRINI GÖRMEK ISTER DÜZENSIZ ISININ BASINDA DURMAYAN IS YERI SAHIBI ELEMANLARIN GÜVENINI IS YERI DISIPLININI KAYBEDER
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  • CİHAN CİHAN:
    bunlar daha guzel gunler ucuz calistircam diye alin bakalim nereye kadar basiniza daha neler gelecek
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  • YABANCI SINIRLAMASI:
    yabancıları işe alacağına kendi insanlarını işe alsaydı kafe sahibi. isimelerinden belli yabancı oldukları. kafe sahibine müstehak onlarca işsiz genç var kendi insanından
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  • CEMAL OKKA:
    KARDEŞ İNGİLİZİN FRANSIZIN RUS UN YAPAMADIĞINI SURİYELİLER YAPTI FATİH İŞGAL ALTINDA BENDE KARAGÜMRÜKTE OTURUYORUM
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  • ATAAA AYARLAYIN BUNLARI:
    Düzgün tipler olmadıkları buzlanmış resimlerinden bile anlaşılıyor bence.
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  • PSİKOLOJİ OKU:
    Düzgün insan , eğri insan nasıl oluyor ? Psikoloji okusaydın , bu cümleyi kurmazdın
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