Merzifon'da Yeni Yıl Konseri

Merzifon Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yeni yıl konseri düzenledi.



Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Merzifon Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.



Konserde, Şef İbrahim Ceylan yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.



Konserin sonunda Ceylan ve ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Alp Kargı, "Bir kez daha gördük ki solistlerimiz, sazlarımız bu işe gerçekten gönüllerini vermiş ve ailelerinden ayırdıkları zamanı bu güzel mesaide harcamışlar. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ve sanatın birleştirici gücü bizlere büyük mutluluk yaşattı." dedi.



Konseri, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay ve vatandaşlar dinledi.