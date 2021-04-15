Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!
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Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!

Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Küçük yaşta zorluklarla mücadele eden başarılı ses sanatçısı Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!

Küçük yaşta zorluklarla mücadele eden başarılı ses sanatçısı Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları! Uçankuş TV canlı yayın izle!

MERYEM SEVİLEN KİMDİR?

Diyarbakırlı şarkıcı Meryem Sevilen, güçlü sesi ile dikkat çekmekte. Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklara rağmen albüm yapmaya başlayan ve sevilen şarkılara imza atan başarılı sanatçı, birçok kişiler ile düet yaptı.

MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI

Şarkılarda Olmasa · 2021

Gözlerin Kal Diyor

%100 · 2016

Severmiydim Seni

Ssk

Çat Kapı · 2018

Kibrit · 2019

Güneş Ve Kar

Aşkın Varsa Bin Derdin Var

Yüzde Yüz Aşk

Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama

Kına Geceleri/ 7 Bölge 7 Renk · 2019

Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin

Kına Geceleri/ 7 Bölge 7 Renk · 2019

Seviyorum

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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