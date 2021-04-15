Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!
Küçük yaşta zorluklarla mücadele eden başarılı ses sanatçısı Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!
Küçük yaşta zorluklarla mücadele eden başarılı ses sanatçısı Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları! Uçankuş TV canlı yayın izle!
MERYEM SEVİLEN KİMDİR?
Diyarbakırlı şarkıcı Meryem Sevilen, güçlü sesi ile dikkat çekmekte. Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklara rağmen albüm yapmaya başlayan ve sevilen şarkılara imza atan başarılı sanatçı, birçok kişiler ile düet yaptı.
MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI
Şarkılarda Olmasa · 2021
Gözlerin Kal Diyor
%100 · 2016
Severmiydim Seni
Ssk
Çat Kapı · 2018
Kibrit · 2019
Güneş Ve Kar
Aşkın Varsa Bin Derdin Var
Yüzde Yüz Aşk
Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama
Kına Geceleri/ 7 Bölge 7 Renk · 2019
Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin
Kına Geceleri/ 7 Bölge 7 Renk · 2019
Seviyorum