Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir kına gecesine imza atan güzel şarkıcı Merve Özbey, takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti. Özbey, "Otur da o gıdığına ağla" diyen takipçisine "Evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle" yanıtını verdi.
Yaklaşık iki senedir Kenan Koçak ile aşk yaşayan şarkıcı Merve Özbey, dün kına gecesi yaptı. Kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çeken Özbey, kilosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
ÇİRKİN YORUMU İFŞA ETTİ
Özbey, bir takipçisinden gelen "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu ifşa etti.
TAKİPÇİSİNE SERT YANIT: KİMSENİN AHINI ALMAYIN
Merve Özbey, takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. "Kimsenin ahını almayın" diyen şarkıcı, yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:
"Songül hanım, ben oturup gıdığıma ağlamak yerine, kalbinizin güzel olması için oturup dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun!
Evet alıştım, alıştık bir çoğumuz… Herkesin istediği her şeyi konuşma hakkına sahip olmasına. İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bir şey söylememeye kötü düşünmemeye çalışırken. Sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı… Ben insanım kilo alırım, kilo veririm. Bu benim hür iradem. Ama eksikliği ile dalga geçmek günahtır, yapmayın! Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum travma sebebi olabilir. Kimsenin ahını almayın… Günahına girmeyin.
Bu arada evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle."
Haber Videosu: Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
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Şarjım %100 olunca kendimi süper kahraman gibi hissediyorum, tren altında kalacak küçük bir çocuğu kurtarabilirmişim gibime geliyor. :))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bebeğinizin altına yapmasını istemiyorsanız çevirin üstüne yapsın. :))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2 gecedir yıldız kayıyor sanıp dilek tutuyordum meğer 5. kattan komşu sigara atıyormuş. :))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Neymiş kendimi çok pozitif hissediyorum. Ya sen gebelik testi misin? Alkali pil misin? Akü müsün? Nesin sen. :))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ayyy! başım dönüyor, midemde bulanıyor, neolaki bu şimdi.?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Însanlar, hep eleştirir; çünkü hayat senin tasası onlarındır. Ciddiye almaya değmez. :)Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Însanlar, neden bu kadar vahşi ve acımasız oldu?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Helal olsun, Merve abla... Herkes kendi karakterini ortaya koyar. Hem ayrıca gayet güzelsin. :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Neden bazı insanlar ünlülerin kiloları, yaşları, burçları, ne yedikleri, nereye gittikleri gibi saçma şeyleri merak ederler? Bu insanların başka dertleri ve işleri yok mu? Neden öğlene kadar televizyon kanallarının çoğunda magazin programı var? Aşırı derecede teşhirci olan bazı ünlüler ve diğer konularda kötü örnek olanlar eleştirilebilir çünkü toplumu etkiliyor. Fakat geri kalanını bari rahat bırakın. Ülkem adına İçi dolu programlar ve içi dolu beyinler diliyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır