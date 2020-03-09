Merve Boluğur "evleneceğin erkek nasıl olmalı" sorusuna yanıt verdi Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından gelen soruları samimiyetle yanıtladı.

Instagram'dan soru cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin merak ettiği hemen hemen her soruya cevap vermeye çalışan güzel oyuncu, 'Evleneceğin insanda ne ararsın?' sorusuna beklentilerini sıraladı. Güzel oyuncu Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili sorulara; "Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim" diye yanıt vermişti.

"KADINI SARAN, SEVME CESARETİNE SAHİP"

Merve Boluğur, "Kadını saran, sevme cesaretine sahip. Aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta, mutlu etmekten de mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim, pek tabi tutku şart" dedi.

İKİ YILDIR YALNIZ

32 yaşındaki Merve Boluğur 2015'te evlendiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı. Bir yıl sonra da Hakan Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, yaklaşık iki yıldır hayatına kimseyi almıyor.