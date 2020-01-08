Mersin kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
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Mersin kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılarMERSİN'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

08.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:08
Mersin kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

MERSİN'in ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı. Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine, soruşturma başlatan , şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
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