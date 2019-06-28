MERSİN DÖVÜŞ SANATLARININ YENİ GÖZDESİ, VALE TUDO

MERSİN'de dövüş sanatları eğitmeni Erkin Balcı tarafından öğretilen ve tüm branşlara ait tekniklerin kullanıldığı karma bir dal olan Brezilya menşeili Vale Tudo, bölgedeki gençlerin ilgisini çekiyor.

Brezilya'da sokak dövüşü olarak bilinen ve 'herşey serbest' anlamına gelen; karate, boks, kung-fu, muay thai, judo, güreş, kick boks ve kafes dövüşü gibi spor dallarındaki vuruş stillerinin karma halde kullanıldığı bir dal olan Vale Tudo, sokakta karşılaşılması muhtemel tehlikelere karşı kişilerin kendisini savunabilmesi amacı ile öğreniliyor. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde de bu eğitim, 2011 yılında Almanya'dan gelerek kente yerleşen dövüş sanatları eğitmeni Erkin Balcı tarafından veriliyor.

Vale Tudo'nun bir dövüş sporu olmasına rağmen, dünyada milyarlarca takipçisi bulunan futboldan daha az tehlike barındırdığını dile getiren Balcı, Ana yurdu Brezilya'dır ve serbest dövüş anlamına gelir. Sokakta karşılaşabileceğiniz en realistik spor dalı budur. Kafa vuruşları da olmak üzere kuralsız bir şekilde yapılan sokak dövüşüne Vale Tudo denir. Almanya'dan gelip bunu yapmaya başladım. Türkiye'de MMA olarak tanınmıştır. MMA, Vale Tudo'nun kurallaştırılmış şeklidir. Eldiven takma zorunluluğu koyulmuştur, kafa vuruşları çıkarılmıştır. Bu şekilde değiştirilmiştir. Orjinal versiyonunu Mersin'de öğretiyorum dedi.

Bu sporu öğrenmeye başlayanlar ise Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel olarak kendimizi daha iyi ve dinç hissediyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA