Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis olayları hakkında çalışma başlatıldı. İki ay süren araştırmada, Erdemli ilçesinde 9 kişinin internetten yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada, 9 cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 9 sim kartı, 3 USB bellek, 6 banka kartı, 6 bin 750 TL yasadışı bahisten elde edilen nakit para ele geçirildi. İfadeleri alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner

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