Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
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Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)

14.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:49
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)

BAHÇELERİ DOLU VURDUMersin'in Erdemli ilçesine bağlı bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih mahallelerinde öğleden sonra yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

BAHÇELERİ DOLU VURDU

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih mahallelerinde öğleden sonra yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren dolu yağışı sonrasında ilçede bulunan limon, portakal bahçeleri ile birlikte seralarda hasar oluştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasar gören narenciye bahçelerinde inceleme de bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin yaptığı açıklamada, "Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak,Fatih mahallelerinde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı özellikle bölgede bulunan narenciye bahçelerinde ve seralarda hasara neden oldu. Limonların hasat döneminde meydana gelen dolu yağışı çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle meydana gelen hasar tespitini yarın yapacağız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Narenciye bahçesi sahibi Bekir Gezer ise, "Bir anda dolu yağışı meydana geldi. 15 dakika sürdü ama etkili oldu. Limon bahçelerimizde zarar büyük. Yarın zarar tespit çalışması yapacağız" diye konuştu. Öte yandan, şiddetli dolu nedeniyle de bazı seralarda naylonların yırtılması ile hasar meydana geldi.


Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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