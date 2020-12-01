Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza
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Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza

01.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:21
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile kumar için yer temin eden 3 kişiye, toplam 79 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile kumar için yer temin eden 3 kişiye, toplam 79 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatı ile adrese baskın yapan ekipler, kumar oynarken suçüstü yakaladığı 8 kişi ile kumar oynanmasına imkan sağlayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Oyunda kullanılan 980 TL para ile 32 deste iskambil kağıdına el koyan ekipler, 11 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 800, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 44 bin 100, bulaş riskini artıran iskambil kağıdı kullanmaktan ise 25 bin 200 olmak üzere, toplam 79 bin 100 TL idari para cezası kesti. Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan mekan sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Söz konusu adres ise belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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