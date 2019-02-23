Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Çeşmeli ve Sarıyer Mahalle yolu üzerinde meydana geldi. Yağışla kayganlaşan yolda bir işçi minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaza yerine çağrılan ambulanslarla sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA