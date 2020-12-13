Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi

Merkezefendi Belediyesi, hayırsever işbirliği ile 800 metrekarelik alandan oluşacak kreş yapılacağını açıkladı. Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımıza ve ailelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bir önemli projesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Sevindik Mahallesi'nden sonra Muratdede Mahallesi'ne de kreş yapılacak. Merkezefendi Belediyesi, hayırsever işbirliği ile yapılacak 'Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi', 800 metrekarelik alandan oluşacak. Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katın bulunduğu yapıda 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunuyor. Çocukların oynayabileceği geniş bir bahçenin yer aldığı gündüz bakımevinin yapım çalışmaları en kısa sürede başlayacak.

"Önemli bir projeyi daha ilçemize, kazandırıyoruz"

Kreşlerin kadın istihdamına da destek sağlayacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Çocuklarımıza ve ailelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu noktada önemli bir projeyi daha ilçemize, Muratdede Mahallemize kazandırıyoruz. Belediyemiz işbirliği ile kreşin yapımını üstlenen kıymetli hayırsever Osman Aydınlı 'ya göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak gündüz bakımevlerini ihtiyaç duyulan mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey Merkezefendi için" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı