Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi

13.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:11
Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi

Merkezefendi Belediyesi, hayırsever işbirliği ile 800 metrekarelik alandan oluşacak kreş yapılacağını açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi, hayırsever işbirliği ile 800 metrekarelik alandan oluşacak kreş yapılacağını açıkladı. Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımıza ve ailelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bir önemli projesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Sevindik Mahallesi'nden sonra Muratdede Mahallesi'ne de kreş yapılacak. Merkezefendi Belediyesi, hayırsever işbirliği ile yapılacak 'Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi', 800 metrekarelik alandan oluşacak. Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katın bulunduğu yapıda 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunuyor. Çocukların oynayabileceği geniş bir bahçenin yer aldığı gündüz bakımevinin yapım çalışmaları en kısa sürede başlayacak.

"Önemli bir projeyi daha ilçemize, kazandırıyoruz"

Kreşlerin kadın istihdamına da destek sağlayacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Çocuklarımıza ve ailelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu noktada önemli bir projeyi daha ilçemize, Muratdede Mahallemize kazandırıyoruz. Belediyemiz işbirliği ile kreşin yapımını üstlenen kıymetli hayırsever Osman Aydınlı 'ya göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak gündüz bakımevlerini ihtiyaç duyulan mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey Merkezefendi için" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi
Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi
Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi
Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'
Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'
Hadim'de hayırsever işadamı dairesini belediyeye bağışladı
Hadim'de hayırsever işadamı dairesini belediyeye bağışladı
Milletvekili Çelebi'den Ağrı'ya 15 ambulans müjdesi
Milletvekili Çelebi'den Ağrı'ya 15 ambulans müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesinden hayırsever işbirliği ile kreş müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:24:23. #1.15#
title