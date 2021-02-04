Meral Zeren kimdir? Meral Zeren kaç yaşında ve nereli? Meral Zeren filmleri! Meral Zeren şimdiki hali!

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın kızı Emine rolüyle akıllara kazınan Meral Zeren, güzelliği ve oynadığı filmlerle sık sık gündeme gelmektedir. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Meral Zeren kimdir? Meral Zeren kaç yaşında ve nereli? sorularını sizler için mercek altına aldık. İşte, Meral Zeren filmleri ve dizileri!

Birçok Yeşilçam filminde rol alan ve çoğu zaman Kemal Sunal ile birlikte filmlerde oynayan Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştır. Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Zeren, 1970'lerde Selami Şahin'den şan dersleri almış ve sahnelerde de yer almıştır. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçmiştir.

Meral Zeren (Salako)

MERAL ZEREN KİMDİR?

Meral Zeren 6 Haziran 1956 yılında Adana'da dünyaya geldi. 64 yaşındaki Zeren, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısıdır.

Ortaokulda bir süre okuduktan sonra eğitimini yarım bıraktı ve 13 yaşındayken sahneye çıktı, şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatlerini çeken Meral Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü.

Çok sayıda filmde başrol oynadı. 1970lerde Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni/Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı.

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.

Şimdilerde İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan 62 yaşındaki Bebek'te yaşayan Meral Zeren, zaman zaman sahile inip boğazın serin sularında keyif yapıyor. Meral Zeren evi ile de sık sık gündeme gelmektedir.

Meral Zeren

MERAL ZEREN FİLMLERİ

İstanbul, Yönetmen: Sinan Öztürk 2019

Eden Bulur, Yönetmen: Nazif Tunç 2006

Adressiz Sorgular, Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy, 2005

Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?, Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu, 2003

Kenar Mahalle, Yönetmen: Uğur Duru, 2002

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, Taner Tunç, 2002

Kardakiler, Yönetmen: Müjdat Saylav, 2001

Fakiro, Yönetmen: Murat Uygur 2001

Yalnız Ölüm, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 2000

Karlar Eriyince, Yönetmen: Müjdat Saylav 2000

Zehirli Çiçek, Yönetmen: Tevfik Polam,1996

155 Alo Polis, Yönetmen: Tevfik Polam 1995

İçerdekiler mi? Dışardakiler mi?, Yönetmen: Nejat Gürsoy 1995

Polis Dosyası, Yönetmen: Tevfik Polam 1995

Mutlugiller, Yönetmen: Demirhan Ersunar 1994

İnsanlar Yaşadıkça, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Beklenmeyen Misafir, Yönetmen: Oğuz Gözen 1994

Tehlikeli Kadın, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Sevmek Seninle Güzel, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Oyun İçinde Oyun, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1993, Meral rolünde

Aile Bağları, Yönetmen: Adil Daldal, 1991

Bir Eski Yangın, Yönetmen: Ömer Uğur, 1988

Duvardaki Kan, Yönetmen: Natuk Baytan, 1986, Hayriye hanım rolünde

Şaşkın Gelin, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1984

Mağrur Kadın, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1984

Hercai, Yönetmen: Cevat Okçugil, 1984

Beni Kalbinden Atma, Yönetmen: Recep Filiz, 1984

Çiçek, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1983

Banker Bilo, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1980, Zeyno rolünde

İbiş'in Rüyası, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1979, Hatice rolünde

Aşk ve Adalet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1978

Seni Sevmekle Suçluyum, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1976, Alev rolünde

Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Yönetmen: Osman F. Seden, 1976, Ayşe rolünde

Bizim Düğün Ne Zaman?, Yönetmen: Yunus Yılmaz, 1976

Salak Bacılar, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1975

Sevgili Halam, Yönetmen: Nuri O. Ergün, 1975

Baba Bizi Eversene, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Sevim rolünde

Şaşkın Damat, Yönetmen: Zeki Ökten, 1975, Serpil rolünde

Minik Cadı, Yönetmen: Nejat Saydam, 1975, Aysel rolünde

Hanzo, Yönetmen: Zeki Ökten, 1975, Hülya rolünde

Karanlık Yıllar, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1974

Pusu, Yönetmen: T. Fikret Uçak, 1974

Deli Ferhat, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1974, Sevgi rolünde

Öfkenin Bedeli Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1974, Kezban rolünde

Köyden İndim Şehire, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1974, Emine rolünde

Enayi, Yönetmen: Feyzi Tuna, 1974, Filiz rolünde

Salako, Yönetmen: Atıf Yılmaz, 1974, Emine rolünde

Salak Milyoner, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1974, Emine rolünde

Dert Bende, Yönetmen: Orhan Elmas, 1973

Şeytanın Kurbanları, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1973

Kaderim Kanla Yazıldı, Yönetmen: Nazmi Özer, 1973

Irgat, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1973

Meyro, Yönetmen: Yılmaz Duru, 1973, Meyro rolünde

Şirvan İle Nazlı, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1973

Vahşet, Yönetmen: Osman F. Seden, 1973

Zalim Kartal, Yönetmen: Erdoğan Tokatlı, 1973

Bu Toprağın Kızı, Yönetmen: Osman F. Seden, 1973

Yanaşma, Yönetmen: Duygu Sağıroğlu, 1973, Cano rolünde

Bitirim Kardeşler, Yönetmen: Zeki Ökten, 1973

Kara Orkun, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1973, Yonca Sultan rolünde

Karaoğlan Geliyor, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1972, Çavdar Tarlası rolünde

Acı Yudum, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972

Aşka Susayanlar/ Seks Ve Cinayet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1972

Üç Sevgili, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1972, Jale rolünde

Vahşi Arzu, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1972, Nazlı rolünde

Kanlı Para, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972, Zeynep rolünde

Çöl Kartalı, Yönetmen: Halit Refiğ, 1972, Hacer rolünde

Battal Gazi'nin İntikamı, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972, Ayşe/Angela rolünde

Dadaloğlu'nun İntikamı, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1972, Ayşe rolünde

Alaeddin'in Lambası, Yönetmen: Natuk Baytan, 1971

Avare Kalbi, Yönetmen: Çetin İnanç,1971

Battal Gazi Destanı (film), Yönetmen:Atıf Yılmaz,1971

Önce Vur Sonra Sev, Yönetmen:Natuk Baytan,1971