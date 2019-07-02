Meral Akşener: Erdoğan'ın oyuna getirildiğini düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek "Erdoğan'ın oyuna getirildiğini düşünüyorum" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde;

Ergenekon davasında çıkan karara değinen Akşener, "Muhteremlerin sinirini bozuyorsunuz. Ondan sonra uykuları kaçıyor. Yazıktır sinirlerini bozmayın. Kumpas davalarının savcısı olmakla övünenleri bir kez daha Allah'a havale ediyorum. Bu vesile ile Ergenekon kepazeliği sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diliyorum. Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyor. Zaman zaman devletlerin sorunları olur fakat bu kez yaşananlardan ve sonuçlarından ders çıkarmayan, aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var." diye konuştu.

Osaka'daki G-20 Zirvesinde Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendiren Meral Akşener, "Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak manşetlerine inanmayın. Türkiye'ye tezgah hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu. Elimizde sadece Erdoğan'ın 'Yaptırım izlenimi almadım' açıklaması var. Sürekli herkes tarafından kandırılan Erdoğan, içine çekildiği durumun farkında değil." dedi.