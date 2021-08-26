Menderes'te çocuklar için tiyatro zamanı
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Menderes'te çocuklar için tiyatro zamanı

Menderes'te çocuklar için tiyatro zamanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında Çizmeli Kedi müzikali ve Pinokyo müzikali çocuklarla buluşacak.

Menderes Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Günleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro oyunu sergilenecek. Çizmeli Kedi müzikali 27 Ağustos Cuma günü Özdere Meydanı'nda saat 21:00'da sahne alırken, Pinokyo müzikali 30 Ağustos Pazartesi günü Menderes Belediyesi Amfitiyatro'da saat 21:00'da sahnelenecek.

Herkes davetli

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kültür ve sanatla bütünleşen bir ilçe yaratmak için çalıştıklarını ifade ederek, " Kültür Sanat Günleri kapsamında dünyaca ünlü klasikleşmiş eserler Çizmeli Kedi ile Pinokyo'nun müzikalini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu Cuma Özdere Meydanı'nda Çizmeli Kedi oyunu sahnelenecek. Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Menderes Amfitiyatro'da Pinokyo oyunumuzu çocuklarımızla buluşturacağız. Tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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