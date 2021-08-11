Menderes'te "Adalet Sizsiniz" oyununa yoğun ilgi
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Menderes'te "Adalet Sizsiniz" oyununa yoğun ilgi

Menderes'te 'Adalet Sizsiniz' oyununa yoğun ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi tarafından Kültür Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Adalet Sizsiniz oyununa Menderesliler büyük ilgi gösterdi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Günleri kapsamında usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın performansıyla Adalet Sizsiniz oyunu Menderes'te sahne aldı. Menderes Belediyesi Amfitiyatro'da gerçekleşen ve M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da, Beş Yüzler Meclisi'nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da, Engizisyon'un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti'nin hikayelerinin anlatıldığı tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve sanatla iç içe

Menderes'i kültür ve sanatın adresi yapmak istediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Kültür Sanat Günleri kapsamında usta sanatçılar Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın sahnelediği 'Adalet Sizsiniz' oyununu Menderes Belediyesi Merkez Amfitiyatro'da gerçekleştirdik. Büyük bir beğeniyle izlenen oyun için değerli sanatçılarımıza teşekkür ederim. Kültür ve sanatla iç içe bir Menderes için çalışmalarımızı sürdürecek, sanatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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