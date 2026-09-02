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MEB'den İkinci İl Dışı Atama: Mazeret Tayini Kılavuzu Yolda

MEB'den İkinci İl Dışı Atama: Mazeret Tayini Kılavuzu Yolda
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için ikinci il dışı atama sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Mazeret tayini kılavuzunun yakında yayımlanması beklenirken, öğretmenler bakanlığın resmi açıklamasını dört gözle bekliyor.

MEB, ikinci il dışı atama için adım atmaya hazırlanıyor. Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için mazeret tayini kılavuzu yakında yayımlanacak.

Öğretmenler, bakanlığın açıklamasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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