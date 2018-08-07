Meltem Cumbul "Kızlarımız Okuyor"

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'den kız öğrencileri iş hayatına hazırlamak üzere Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek sertifika programını içeren projeye Meltem Cumbul, "Kızım Nereye" sunumu ile destek veriyor. Cumbul, 3 saatlik sunumunda kız öğrencilerle özgür düşünce yapısını açığa çıkararak esas potansiyellerini keşfetmenin ipuçlarını paylaşacak.

PepsiCo'nun iki yıldır düzenlediği eğitimlerin üçüncüsü bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ortaklığıyla gerçekleşiyor. Proje kapsamında bu yıl, Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen 6 kız öğrenci 6 günlük çok özel bir eğitim programıyla İstanbul'da ağırlanıyor.

2009 yılında hayat geçirilen "Kızlarımız Okuyor" projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başarılı kız öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Bugün 75 öğrenci "Kızlarımız Okuyor" projesinden faydalanıyor. Burs desteğinin yanı sıra katılımcı öğrenciler, iş dünyasına hazırlık eğitimi ve staj olanaklarından da yararlanma fırsatı elde ediyor.