Melis Tüzüngüç setlere döndü

Eğitim nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Tüzüngüç, Beyaz Perde'yle setlere geri dönmenin kendisi için mutluluk yarattığını söyledi.

Eğitim nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Tüzüngüç, Beyaz Perde'yle setlere geri dönmenin kendisi için mutluluk yarattığını söyledi. Oyuncu, başrolünü Sebahat Kumaş ile paylaştığı hikayede; yetimhanede büyümüş, kimsesi olmayan aşkı için bütün fedakarlıkları göze alan 'Gönül'karakterini canlandıracak.

Kaynak: Hürriyet