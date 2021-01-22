Melis Sezen: "Canım oğlum, üvey annesinin gülü"

Kanal D'nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, Çarşamba ekranına damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, her hafta tüm rakiplerini geride bırakarak reytinglerde zirvede yer alıyor.