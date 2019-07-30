Melek Mosso ve Fettah Can Turgutlu'da sahne alacak

Turgutlu Belediyesi Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Fettah Can ve Melek Mosso'nun sahne alacağı açıklandı.

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında sahne alacak iki ismi belirledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi 21.30'da Fettah Can, 6 Eylül gecesi saat 21.30'da ise Melek Mosso 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sahne alacak.

Uzun bir aradan sonra Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'ni yeniden hayata geçirmeye hazırlanan Turgutlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenleyeceği etkinliklerde Fettah Can ve Melek Mosso'nun sahne alacağı açıklandı. 31 Ağustos Günü ise Bağ Bozumu etkinliklerine ayrıldı. 31 Ağustos Günü bağ bozumu etkinleri sonrası ise halk oyunları ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gösteri düzenleyecek.

1-5 Eylül tarihleri arası ise belediyeye başvuran hemşehri derneklerinin kendi yörelerini yansıtan sanatçılara ayrıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 8 gece konser olacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri hazırlıklarımız devam ediyor. Bu çerçevede 30 Ağustos gecesi Fettah Can, 6 Eylül gecesi ise Melek Mosso Turgutlu'da sahne alacak. 31 Ağustos gecesini halk oyunları ekiplerimize ayırdık. 1-5 Eylül gecesi ise bizden talepte bulunan hemşehri derneklerine ayrıldı. Derneklerimizin belirleyeceği onların kültürlerini anlatan sanatçıların konserleri olacak yani 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 8 gece boyunca konserlerimiz olacak. Onun dışında kitap fuarı, sanayi ve tanırım fuarı, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hazırlıklarımız var. Detaylar belli oldukça bunları vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

Sanayi ve Tanıtım Fuarı ile alakalı ise başvuruların devam ettiği bildirildi. 20 Ağustos'a kadar devam edecek başvurularla alakalı bilgi almak ve talepte bulunmak isteyen vatandaşların ve işletme sahiplerinin Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA