Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önceki son sözlerini söyledi: Geç kaldın!

03.10.2019 13:59

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu Levent Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM ORADAYDI

Oyuncu Selçuk Yöntem, CHP'li milletvekili Gürsel Tekin veGenelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından birçok isim cenazede ön sıralarda yer aldı.

"HOŞ GELDİN AMA GEÇ GELDİN"

Oyuncu Melek Baykal, gözyaşları içinde Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önce evine gittiğini söyledi. Baykal Ünlüoğlu'nun kendisine" Hoşgeldin ama geç geldin" dediğini dile getirdi. Bugüne kadar gördüğü en kalabalık cenaze olduğunu söyleyen Baykal, "Tarık'ımız layık olduğu şekilde uğurlanıyor" sözlerini kullandı.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Ünlü komedyen Ata Demirer ise, Tarık Ünlüoğlu'nun acılı eşini sarılarak teselli etti.