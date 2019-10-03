Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önceki son sözlerini söyledi: Geç kaldın!

Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önceki son sözlerini söyledi: Geç kaldın!

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içinde cenazede hazır bulunan Melek Baykal, Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önce son sözlerini aktardı. Baykal oyuncunun "Hoş geldin de geç geldin" dediğini söyledi.

03.10.2019 13:59

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu Levent Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM ORADAYDI

Oyuncu Selçuk Yöntem, CHP'li milletvekili Gürsel Tekin veGenelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından birçok isim cenazede ön sıralarda yer aldı.

"HOŞ GELDİN AMA GEÇ GELDİN"

Oyuncu Melek Baykal, gözyaşları içinde Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önce evine gittiğini söyledi. Baykal Ünlüoğlu'nun kendisine" Hoşgeldin ama geç geldin" dediğini dile getirdi. Bugüne kadar gördüğü en kalabalık cenaze olduğunu söyleyen Baykal, "Tarık'ımız layık olduğu şekilde uğurlanıyor" sözlerini kullandı.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Ünlü komedyen Ata Demirer ise, Tarık Ünlüoğlu'nun acılı eşini sarılarak teselli etti.

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YORUMLAR (11)

  • KORAYYY:
    gerçekten hayatımda bir yakınım hariç vefatına göz yaşı döktüğüm tek insan allah rahmet eylesin tarık abimmmmm nurlar içinde yat inşallah
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  • PAŞALI:
    Oynadığı rolün hakkını veren ünlülerdendi. Allah rahmetiyle muamele eylesin, makamı firdevs olsun ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
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  • 6.FİLO:
    Cenazeye katılan ünlüler iş adamları her kim varsa yarın o tabutun içinde sizler de olacaksınız. İnsanların hakkını yemeyin kul hakkı yemek insana kilo aldırmaz o nedenle belli olmaz. Kainatın sahibi Yüce Yönetmen bu dünyada herkesi kameraya aldırıyor herkesin oynadığı öbür dünyada dev ekranda olacak.
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  • ALİ:
    BİR ADAM DÜŞÜNÜN HİÇ KİMSE TARAFINDAN ELEŞTİRİLMEYEN VE HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BAŞIN SAĞOLSUN BÜYÜK USTA
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  • ASLANSARAY:
    Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sanatcinin kraliydi benim icin cok büyük kayip sanat dünyasi icin.
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