İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
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İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir evinde vakit geçiren Meksikalı genç, İslamiyet'i araştırdıktan sonra görüntülü konuşma üzerinden Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

08.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:35

Aylardır dijital ortamda İslamiyet'i araştıran Meksikalı genç, koronavirüse karşı önlem amaçlı bulunduğu evinde görüntülü konuşma üzerinden Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

ÖNCE İSLAM DİNİNİ ARAŞTIRDI

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi.

''SOHBET VE DERSLERİMİZE ONLİNE DEVAM EDİYORUZ''

174 milyon nüfusunun yüzde 1'inden azı Müslüman olan Meksika'da eğitim ve tebliğ çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo, "Meksika temsilciliği olarak koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediğimiz için haftalık sohbet ve derslerimizi internet üzerinden veriyoruz. Tebliğ faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Zor zamanlara rağmen arkadaşlarla iletişimi kesmeyip maddi ve manevi sıkıntılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

''GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU''

Meksikalı gencin Müslüman olma sürecini anlatan Salcedo, "Hector Bonilla kardeşimiz medresemizin bulunduğu bölgede yaşıyor. İnternet üzerinden İslamiyet'i araştırırken bizi buldu ve sosyal medyadaki videolarımızı izlemeye başladı. İletişim bilgilerimizi paylaştıktan sonra beni aradı ve kitap istedi. Koronavirüs nedeniyle herkes evinde olduğu için biz de kendisine kargo ile bir koli İslam kitapları gönderdik. Ardından kendisine internet üzerinden sohbet ettiğimi söyledim. Kendisi de bana "Ben İslamiyet'i araştırıyorum Müslüman olmak istiyorum" dedi. Sohbetten sonra kendisiyle görüntülü konuşma gerçekleştirdik. Bu esnada Kelime-i Şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Görüşmeden hemen sonra da bana gönderdiği mesajında çok mutlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye'de ve sosyal medyada ilgiyle izlenen videoda Kelime-i Şehadet getiren Hector Bonilla'ya Osman Salcedo, "Artık sen Müslümansın. Kelime-i Şehadet getirdin. Buradaki kardeşlerimizde şahittir. İslam'a hoş geldin." dedi.

İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşmada Müslüman oldu
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