Meksika'daki bir striptiz kulübüne silahlı saldırı: 26 kişi hayatını kaybetti

28.08.2019 20:38

Mesika'nın Veracruz eyaletindeki Coatzacoalcos şehrinde, bir striptiz kulübüne silahlı kişilerin saldırması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Caballo Blanco adındaki barda Salı gecesi gerçekleşen ve çete mensuplarının yaptığı düşünülen saldırıda en az 13 kişi ağır şekilde yaralandı.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, gerçekleşen saldırıyı 'korkunç' olarak nitelendirdi.

Federal yetkililerin saldırının yerel yetkililer ve organize suç çeteleri arasında bir anlaşmazlıktan kaynaklanıp kaynaklanmayacağını araştıracağını belirten Lopez Obrador, saldırganların gece kulübünün acil çıkış koridorlarını ateşe vermesiyle ölümlerin sayısının artttığını belirtti.

Saldırıdan kurtulanlar, barda çok yüksek sesle reggaeton müziği çaldığı için dansçıların ve barda eğlenenlerin çıkan yangını görene kadar saldırının farkına varmadığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırganların birkaç araç içinde mekana geldiğini, tüfekler ve silahlar ile güvenlik görevlilerini tehdit ettiklerini ve girişi kapadıklarını söyledi.

Yetkililer çok sayıda kişinin duman zehirlenmesinden öldüğünü ifade etti.

Saldırının ardından gece kulübünün girişi, yakınlarıyla ilgili haber almak isteyen insanlarla doldu.

Meksikalı lider Lopez Obrador aynı zamanda soruşturmadaki ilk bulguların bazı zanlıların bu yıl içinde gözaltına alındığını, ancak daha sonra salıverildiklerini gösterdiğini söyledi; bunun araştıralacağını ekledi.

Bu saldırı, ülkedeki şiddet sarmalıyla mücadele sözü veren Lopez Obrador'un Aralık ayında ülkenin başına geçmesinden beri gerçekleşen en kanlı saldırı oldu.

Geçen yıl şiddet rekor kırdı

Salı gecesi gerçekleşen saldırı, Veracruz eyaletindeki şiddet zincirinin son halkası.

Veracruz eyaleti, uyuşturucu çeteleri arasındaki savaş ve siyasi yolsuzluk ile uzun zamandır şiddetli bir şekilde sarsılıyor.

Nisan ayında Veracruz'da bir başka barda meydana gelen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olan Meksika, ABD'nin uyuşturucu çetelerine savaş açtığı 2006 yılından beri ağır bir şiddet sarmalının içinde.

O zamandan bu yana 250 bin kişi öldürüldü. Geçen yıl hayatını kaybeden insanların sayısı 33 bin 753 oldu, bu ülke tarihindeki en yüksek rakam.

Bu yılın ilk yarısında ise 17 binden fazla kişi öldü.