Meksika'da gizli mezarlarda 41 ceset bulundu

17.09.2019 22:21

Meksika'da 119 plastik poşetin içinde bulunan cesetler üzerinde adli tıp uzmanlarının çalışmaları devam ediyor. Ay başından beri yapılan incelemelerde vücut parçalarıyla dolu çantalardan şu ana kadar 41 ceset bir araya getirildi.

Meksika'da adli araştırmacılar, bu ayın başından beri 119 plastik torba içinde yapılan testlerin devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, çukuru tamamen kazmak için kepçe kullanmak zorunda kaldı. Uzmanlar, Eylül ayının başından beri farklı insanlara karşılık gelen 13 tam vücut, 16 kısmi vücut, 6 kafa ve 6 vücut gövdesini bir araya getirebildiklerini açıkladı.

UYUŞTURUCU SAVAŞI KRİZİ ÇÖZÜLEMİYOR

Bulunan gizli mezarlar, Meksika'da uyuşturucu savaşı krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede uyuşturucu savaşları alevlendikçe, Meksika'nın genelinde gizli mezarlar yaygınlaşmaya başladı. Uyuşturucu çeteleri, bu çukurları öldürdükleri rakip çetelerin vücutlarını gömmek için kullanıyor. Ağustos ayında hükümet, 4 bin 784 cesedin bulunduğu 3 binden fazla gizli mezar bulunduğu açıklamıştı. Yine Temmuz ayında bir evin bahçesinde 21 ceset bulunmuştu.

Kaynak: DHA