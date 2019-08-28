Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise ağır yaralandı.

28.08.2019 10:57
Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika'nın Coatzacoalcos kentinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

13 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yangında 8'i kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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