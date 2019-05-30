Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı
Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR'ın çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpıştı. Katliam gibi kaza sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
FECİ KAZADA 23 ÖLÜ, 30 YARALI VAR
Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüs ve kamyon çarpıştı. Yerel saatle 10.20 sularında gerçekleşen kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
OTOBÜS KÜL OLDU
Kazanın ardından TIR ve otobüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada otobüs kül oldu.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Hükümet yetkilileri koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağladıklarını belirtti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya ilişkin araştırma sürüyor.
-
inşallah imamoğlu kazanacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
DOLARDA EURODA VE ALTINDAKİ DÜŞÜŞ 23 HAZİRAN GECESİNE KADAR MI AYARLANDI, OLUMLU İNTİBA İÇİNCevap Yaz 1 Yayından KaldırKRALEX: OLABİLİR HİÇ ÖYLE DÜŞÜNMEDIKYayından Kaldır