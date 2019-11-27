Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu

27.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:07

Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 6'sı kadın olmak üzere, toplam 14 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika basınındaki haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin yer aldığı Jalisco eyaletindeki Lagos de Morano kentindeki bir çiftlikte ve yakınındaki çukurda, 14 cesedin bulunduğu belirtildi.

ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDULAR

Yetkililer, biri kadın 7 kişinin cesedinin çiftlikten, diğerlerinin ise çukurdan elleri bağlı şekilde çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Jalisco Adli Bilimler Enstitüsünden uzmanlar, cesetlerin ölüm nedenlerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

MEKSİKA'NIN "KARTEL" KABUSU

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor. Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Aynı bölgede, yıl başından bu yana gizli mezarlar, evler ve diğer yerlerde yapılan kazılar sonucunda 274 ceset bulunmuştu.

Kaynak: AA