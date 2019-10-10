Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

10.10.2019 11:55

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

BÖLGEDE SICAK SAATLER

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

AFRİN'DE DE TSK'NIN YANINDAYDILAR

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

BARIŞ PINARI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.

TERÖRİSTLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ

ABD ile Türkiye'nin 'güvenli bölge'ye yönelik çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG'li teröristlerin 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın başlamasının ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Bu arada çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.

YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara böyle giriş yaptı;

Kaynak: İHA