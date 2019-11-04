Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu

Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Mehmetçik tarafından Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı.

04.11.2019 17:25
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Suriyeli kanser hastasının, askeri tabip personelin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının tespit edildiği belirtildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Tabip personel kontrolünde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilen hastanın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kanser hastasının askeri ambulansla hastaneye sevkinin görüntülerinin de yer aldığı videoda askeri personelin kanser hastasına, durumuyla ilgili soru sorduğu ve ambulansa sınırdan geçtiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu
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