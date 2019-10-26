Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizlemesiyle binlerce Suriyeli evine döndü

26.10.2019 15:28

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçik'in kontrolüne geçen Suriye'nin kuzeydoğusunda güven ortamı her geçen artıyor. Operasyon öncesi teröristlerin kontrolünde olan bölgede, binlerce Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Mehmetçik'in bölgeye girip terörden temizlemesiyle oluşan güven ortamını fırsat bilen Suriyeliler, evlerine geri dönmeye başladı.

EN AZ 30 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ülke içinde göç etmek zorunda kalan en az 30 bin Suriyelinin ülkenin kuzeydoğusunda Türk ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere döndüğünü açıkladı.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Laerke, "23 Ekim itibarıyla 61 bin 200 kişi kendi bölgelerine döndü. Bunların 32 bini Haseke'ye, 29 bini de Rakka'ya gitti. Bu kişilerin yaklaşık yarısı şu anda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere, Tel Abyad, Ayn İsa ve Suluk'a döndü" dedi.

139 BİN KİŞİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

23 Ekim itibarıyla Suriye'nin kuzeydoğusundan ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanların sayısının 139 bini aştığını anlatan Laerke, bunların yaklaşık 87 bininin Haseke, 35 bininin Rakka ve 17 bininin Halepli olduğunun altını çizdi.