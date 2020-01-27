: Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi

27.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:05

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde büyük hasar meydana gelen Elazığ'ın Çevrimtaş köyünde iç ısıtan bir olay yaşandı. Köydeki çalışmalar devam ederken, bir askerin çorabı olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirmesi yürekleri ısıttı.

KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde deprem sebebiyle bütün evler ve ahırlar yıkıldı. Deprem nedeniyle Zeki Ertaş ve Ramazan Ertaş yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Deprem ile birlikte neredeyse haritadan silinen köyde onlarca hayvan telef oldu.

KENDİ ÇORABINI DEPREMZEDEYE GİYDİRDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, köydeki çalışmalar devam ederken, bir asker, ateş önünde ısınan depremzede Ramazan Ermek'in yanına gelerek durumunu sordu. Ramazan Ermek'in ayağında çorap olmadığını fark eden asker ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye kendi elleriyle giydirdi. Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi nedeniyle duygulanan Ermek gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇADIRDA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Ermek, "Ne olduğunu anlamadan ev üstümüze çöktü. Yıkıntılar arasında kendimizi dışarı attık. Sonra köylüler ile birlikte enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtardık, iki kişi ise yaşamını yitirdi. Jandarma köye gelerek yardımcı oldu. Yararlıları hastaneye kaldırdık. Şimdi harabeye dönen köyde ne yapacağız bilmiyoruz. Köyde bulunanların çoğu akrabalarının yanına gitti. Bizim gidecek yerimiz yok. Şuan çadırda kalıyoruz. Ama çadırda yaşamak zor. Biz dayanabiliriz ama çocuklar dayanamaz. Konteyner verilseydi dahi iyi olurdu" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN ENKAZDAN BATTANİYE ÇIKARDIM"

Askere teşekkür eden Ermek, "Deprem olunca apar topar kendimizi dışarı attık. Bu nedenle hiçbirimiz yanımıza bir şey alamadık. Çocuklarım üşümesin diye enkaz altından battaniye ve yorgan çıkardım. İki gündür ateş önündeyim. Burada ısınırken asker ayağımda çorap olmadığını görünce sağ olsun çıkarıp birini bana verdi" ifadelerini kullandı.

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