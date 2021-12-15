Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler, iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Mehmet Söyler kimdir, öldü mü, neden öldü? Mehmet Söyler kimdir, kaç yaşında vefat etti? Mehmet Söyler mesleği ne?

MEHMET SÖYLER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İzmir merkezli Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler (54), iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de 3, İstanbul, Manisa, Hatay'da 1, yurt dışında 4 merkezi olmak üzere toplamda 10 hastaneye sahip Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Opr. Dr.Mehmet Söyler, bir süre önce iş gezisi için gittiği Azerbaycan'da dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Söyler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde şubesi bulunan Batıgöz'ün Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler'in ölümü, İzmir sağlık camiasında üzüntü yarattı.

MEHMET SÖYLER KİMDİR?

Opr. Dr. Mehmet Söyler, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ihtisasını yapan Söyler göz hastalıkları uzmanı oldu.

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