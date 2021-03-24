Mehmet Nil Hıdır kimdir? Dr. Mehmet Nil Hıdır hayatı ve biyografisi!

Mehmet Nil Hıdır kimdir? sorusu AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde açıklanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinin ardından yanıtı aranan sorulardan biri oldu. Listede yer alan Dr. Mehmet Nil Hıdır kaç yaşında, nereli? İşte, Dr. Mehmet Nil Hıdır hayatı ve biyografisi!

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede yer alan isimler sonrası merak edilen kişilerden biri de Dr. Mehmet Nil Hıdır oldu. Peki, Dr. Mehmet Nil Hıdır kimdir?

Dr. Mehmet Nil Hıdır ismini ilk olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak'ı belirlendiğinde görmüştük. Mehmet Nil Hıdır'ın hayatı ve biyografisi!

DR. MEHMET NİL HIDIR KİMDİR?

1956 yılında Karaman' da doğdu.

1974 yılında ilk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Londra'da "Accident and Emergency Course" eğitimi gördü.

2015 yılında Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2003-2007 Muğla Ak Parti İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2007-2011 TBMM 23. Dönem Muğla Milletvekilliği yaptı. 2012-2014 yıllarında İzmir KKHB-D İdari Hizmetler Başkanlığı 2014-2015 İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü 2015-2016 İstanbul Boğaz Köprüsü İş yeri Hekimliği 2016-2017 yılları arası İstanbul Tuzla Organize Sanayi 33 işletmenin işyeri Hekimliği görevlerinde bulundu.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

MKYK ÜYELERİ BELLİ OLDU!

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu AK Parti 7. Olağan Kongresinde MKYK üye sayısı 75'e yedek üye sayısının da 35 yükseldi. Kongrede MKYK üyeleri arasında, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ak Parti 23. Dönem Muğla Milletvekilliği de olan Dr. Mehmet Nil Hıdır da yer aldı.